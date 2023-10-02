مؤشرات البورصة المصرية تتحول للصعود الجماعي بالتعاملات الصباحية اليوم

شهدت البورصة المصرية صعود جماعي لمؤشراتها بالتعاملات الصباحية اليوم، عقب موجة جني الأرباح التي شهدتها بجلسات الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.26%، مغلقا عند 20107 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، مغلقا عند 3797 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% مغلقا عند 5655 نقطة.

وشهدت التعاملات إقبالا شرائيا من العرب والأجانب بصافي 17.3 مليون جنيه، و197.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 214.7 مليون جنيه.

وسجلت التداولات 1.076 مليار جنيه، من خلال التعامل على 138 مليون ورقة مالية، من خلال 22.150 ألف عملية، على أسهم 189 شركة.