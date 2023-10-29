مؤشرات البورصة المصرية تتحول للارتفاع الجماعي منتصف تعاملات اليوم

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للصعود الجماعي في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29-10-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وعوض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، كافة خسائره ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.35%، عند مستوى 23342 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.6%، عند مستوى 4408 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.24%، عند مستوى 6659 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 198 سهما، ارتفع منهم 100 سهما، فيما تراجع 39 سهما، و استقر 59 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 21.88 مليون جنيه، و 92.64 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 114.52 مليون جنيه.