مؤشرات البورصة المصرية تتجه للتباين بمنتصف تعاملات الثلاثاء

بعد ان استهلت التداولات على صعود محدود.

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو التباين بمنتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد ان استهلت التداولات على صعود محدود.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.71% ليصل إلى 11649 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.44% إلى 2306 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.07% إلى 3303 نقطة.

توقع خبراء التحليل الفني مواصلة مؤشرات البورصة الأداء الإيجابي بدعم من استقرارها أعلى مستويات دعوم رئيسية.

ورجحوا صعود «EGX30» فى اتجاه مستويات ما بين 11600- 11700 نقطة طالما حافظ على البقاء أعلى 11320 – 11400 نقطة.

وقالوا إن صعود المؤشر الرئيسى أمس، جاء مدعوما بالأداء الإيجابى للعديد من الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى.

وارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا، أمس بنسبة %1.3 لمؤشر «EGX30» ليغلق عند 11568 نقطة، وصعد مؤشر «EGX70 EWI» بنسبة %0.52 مسجلا 2316 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100 EWI» بنسبة %0.55 ليسجل 3305 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.32 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 6.63 مليار، ليسجل 748.12 مليار جنيه، مقابل 741.76 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من المستثمرين المصريين والعرب بصافى قيمة 35.53 مليون جنيه، و 55.36 مليون على الترتيب، وفى المقابل اتجه الأجانب نحو البيع بصافى 90.89 مليون.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر «EGX30» تمكن من تحقيق قمة جديدة أمس بدعم تحركات سهم التجارى الدولى فى المقام الأول، وكذلك العديد من الأسهم القيادية ومنها المجموعة المالية هيرميس والقلعة للاستشارات المالية.

وأنهى سهم التجارى الدولى تعاملات أمس على صعود %2.22 ليغلق عند 52.39 جنيه، كما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بنحو %3.39 عند مستوى 12.80 جنيه، وصعد سهم القلعة للاستشارات المالية بـ %5.95 وبسعر إغلاق 1.30 جنيه.

وأشار «جمال الدين» إلى اقتراب «EGX30» من مستهدفه عند 11700 نقطة، مما سيؤهله لاستهداف 12000 نقطة، طالما تمكن من البقاء أعلى 11320 نقطة.

من جانبه، لفت حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى نجاح «EGX30» فى الاقتراب من مستوى المقاومة 11600 نقطة، بعدما ارتفع نحو 148 نقطة أمس، بدعم من الأداء الإيجابى للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات العربية والمصرية نحو الشراء.

وقال إنه حال ظهور عمليات جنى أرباح على المؤشر قرب مستوى المقاومة 11600 نقطة، قد يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 11400 نقطة، مع استمرار فرص المؤشر فى التمكن من اختراق مستوى المقاومة السابق ذكرها.

وعلى صعيد «EGX70» أوضح «عيد» أن المؤشر أنهى تعاملات أمس على ارتفاع نحو 12 نقطة وسط اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة عند مستويات الدعم الرئيسية.

وأكد أن استقرار «EGX70» أعلى مستوى الدعم 2300 نقطة قد يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 2360 نقطة.