مؤشرات البورصة المصرية تتباين نهاية الأسبوع الماضي ورأس المال السوقي يسجل خسائر محدودة (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين للمؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي، رغم هيمنة شرائية للمستثمرين المحليين والعرب بأكثر من 92% من التعاملات.

وأغلق مؤشر السوق الرئيس EGX30 متراجعا 1.36% مغلقا عند مستوى 17339 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.5% مغلقا عند 3516 جنيها، فيما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% مغلقا عند 5.171 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.179 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.180 تريليون جنيه الأسبوع السابق.

واقتنص المستثمرون المحليون 85.1%، بصافي شراء 164.5 مليون جنيه، تلاهم العرب بنسبة 7.1%، بصافي شراء 25.3 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 189.8 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التعاملات.

وسجلت التداولات الأسبوع الماضي 8.6 مليار جنيه، عبر التعامل على 2.88 مليار جنيه، من خلال 246 ألف صفقة منفذة، وكان نصيب الأسهم 96.09% من إجمالي قيم التداولات، بينما كان نصيب السندات 3.91%.