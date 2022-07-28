مؤشرات البورصة السعودية تغلق الخميس مرتفعة وصعود «مصرف الراجحي»

ارتفعت مؤشرات البورصة السعودية ، ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% أي ما يعادل 102.8 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12155.02 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات السوق المالية السعودية حوالي 11.85 مليار ريال سعودي، وسجلت الكمية المتداولة 316.8 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 346.7 ألف صفقة.

وارتفعت مؤشرات بورصة السعودية بدعم صعود قطاعي الاستثمار والتمويل والأدوية بنسبة 2.65%، 2.21% على التوالي.

أداء مؤشرات البورصة السعودية

وهبط سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.13%، مرتفعًا 0.05 نقطة، ويغلق على سعر 39.7 ريال سعودي، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.13%، مرتفعًا 1 نقطة، ليتداول عند سعر 89.6 ريال سعودي.

وتركزت سيولة البورصة السعودية اليوم على سهم البنك السعودي الفرنسي بقيمة تداولات بلغت 4.9 مليار ريال، يليه سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت 612.39 مليون ريال، ثم سهم شركة أرامكو السعودية بتداولات بلغت 443.44 مليون ريال سعودي.

وتصدر سهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 9.91%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 8.56%.

بينما ارتفعت أسهم 175 شركة، بينما تراجعت أسهم 28 شركة في حين لا زالت أسهم 12 شركة على استقرار.