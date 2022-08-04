مؤشرات البورصة السعودية تغلق الخميس على انخفاض.. وتراجع سهم أرامكو

انخفضت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف ما يعادل 0.39 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12291.54 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية حوالي 6.74 مليار ريال، وسجلت الكمية المتداولة 183.5 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 395.48 ألف صفقة.

وانخفضت مؤشرات البورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والاستثمار والتمويل بنسبة 1.02%، 0.97% على التوالي.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.38%، منخفضًا 0.15 نقطة، ليتداول عند سعر 39.7 ريال، وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.23%، منخفضًا 0.2 نقطة، ليتداول عند سعر 87.5 ريال.

وتركزت سيولة السوق السعودية على سهم شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) بقيمة تداولات بلغت 515.4 مليون ريال، تلاه سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 358.8 مليون ريال، ثم سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بتداولات بلغت 287.8 مليون ريال.

وتصدر سهم شركة نسيج العالمية التجارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة صعود 9.58%.. وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة صدر للخدمات اللوجستية قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 5.21% في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 135 شركة، بينما تراجعت أسهم 69 شركة في حين لا زالت أسهم 11 شركة مستقرة.