مؤشرات البورصة السعودية تغلق الثلاثاء متراجعة بصدارة سهم أرامكو

هبطت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.11% بما يعادل 139.71 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12420.77 نقطة.

وبلغت تداولات سوق الأسهم السعودية حوالي 6.35 مليار ريال، وسجلت الكمية المتداولة 156.6 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 374.9 ألف صفقة.

تراجع الأسهم السعودية

وتراجعت مؤشرات البورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي الأدوية والسلع طويلة الأجل بنسبة 4.84%، 2.94% على التوالي.

وهبط سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.9%، لينخفض 0.35 نقطة، ليتداول عند سعر بلغ 38.4 ريال، وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.98%، ليهبط 0.90 نقطة، ليتداول عند سعر 90.9 ريال.

وتركزت سيولة السوق السعودي، على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 633.48 مليوم ريال، يليه سهم شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” بتداولات بلغت 344 مليون ريال، ثم سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بتداولات بلغت 280.46 مليون ريال سعودي.

وتصدر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة صعود 3.59%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 9.93% في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 40 شركة، بينما تراجعت أسهم 168 شركة في حين لا زالت أسهم 9 شركات مستقرة.