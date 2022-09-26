مؤشرات البورصة السعودية تغلق الاثنين متراجعة بقيادة سهم أرامكو

هبطت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.26% أي ما يعادل 252.2 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 10909.18 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات البورصة السعودية حوالي 6.8 مليار ريال سعودي، وسجلت الكمية المتداولة 172.3 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 412.98 ألف صفقة.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية

وانخفضت مؤشرات البورصة السعودية بضغط هبوط قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 3.31%، 2.71% على التوالي.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 2.85%، منخفضًا نقطة، ليتداول عند سعر 34.05 ريال سعودي، وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.92% ليتداول عند سعر 78.5 ريال سعودي.

وتركزت سيولة البورصة السعودية اليوم على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 632.8 مليون ريال، يليه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية بتداولات بلغت 469.7 مليون ريال، ثم سهم البنك الأهلي السعودي بتداولات بلغت 408.3 مليون ريال سعودي.

وتصدر سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة صعود 9.94%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم بنك الرياض قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 6.74% في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 85 شركة، بينما تراجعت أسهم 120 شركة في حين لا زالت أسهم 12 شركة مستقرة.