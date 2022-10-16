مؤشرات البورصة السعودية تغلق الأحد منخفضة وتراجع سهم «أرامكو»

هبطت مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% بتراجع المؤشر العام عند مستوى 11405.9 نقطة فاقدًا 16 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات البورصة السعودية حوالي 3.19 مليار ريال سعودي، وسجلت الكمية المتداولة 98.8 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 11.406 ألف صفقة.

أداء البورصة السعودية

وتراجعت مؤشرات بورصة السعودية تحت ضغط من هبوط قطاعي المرافق العامة والإعلام والترفيه بنسبة 1.63%، 1.59% على التوالي.

ارتفعت أسهم 83 شركة، بينما تراجعت أسهم 116 شركة في حين لا زالت أسهم 18 شركة مستقرة.

وهبط سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 1.13%، ليتداول عند سعر 35 ريال سعودي، وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.49%، ليتداول عند سعر 81.7 ريال سعودي.