مؤشرات البورصة السعودية تغلق الأحد مرتفعة بصدارة العقارية السعودية

ارتفعت مؤشرات البورصة السعودية ، ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% أي ما يعادل 44.06 نقطة ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12199.08 نقطة

وبلغت قيمة تداولات البورصة السعودية حوالي 6.01 مليار ريال سعودي، وسجلت الكمية المتداولة 177.8 مليون سهم، من خلال التداول على عدد 338.002 ألف صفقة.

ارتفاع مؤشرات البورصة السعودية

وارتفعت مؤشرات السوق المالية السعودية تداول بدعم صعود قطاعي السلع طويلة الأجل والأدوية بنسبة 2.34%، 2.34% على التوالي

وصعد سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.13%، مرتفعًا 0.05 نقطة، ويغلق على سعر 39.8 ريال سعودي، وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.78%، منخفصًا 0.70 نقطة، ليتداول عند سعر 88.9 ريال سعودي

وتركزت سيولة البورصة السعودية ، اليوم الأحد، على سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 481.16 مليار ريال، يليه سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية بتداولات بلغت 382.99 مليون ريال، ثم سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بتداولات بلغت 250.7 مليون ريال سعودي

وتصدر سهم شركة العقارية السعودية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة صعود 9.9%، وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعًا تصدر سهم شركة لجام للرياضة قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة انخفاض 1.6%

فيما ارتفعت أسهم 173 شركة، بينما تراجعت أسهم 30 شركة في حين لا زالت أسهم 12 شركة مستقرة