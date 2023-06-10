مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة على ارتفاع في نهاية تداولات يوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات السلع الاستهلاكية، التكنولوجيا والخدمات الصحية.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند 0.13%، ووصل إلى خلال شهر أعلى مستوى قياسي له، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ارتفع بنحو 0.11% ومؤشر ناسداك ارتفع بنحو 0.16%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم Salesforce ‎، الذي ارتفعت قيمته 2.75% أو 5.77 نقطة وبلغ سعره 215.30 عند الإغلاق. في المقابل، سهم مجموعة يونايتد هيلث إنك واصل ارتفاعه عند 0.72% أو 3.52 نقطة وأغلق عند سعر 493.75، في حين سهم اي بي إم زاد 0.66% أو 0.89 نقطة بسعر 135.30 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Dow Inc منخفضا عند 1.99% أو 1.05 نقطة وتداول عند مستويات 51.73 عند الاغلاق. سهم مجموعة اٍنتل تراجع بمقدار 1.51% أو 0.48 نقطة عند سعر 31.34، أما سهم Walgreens Boots Alliance Inc أغلق على هبوط عند 1.35% أو 0.43 نقطة بسعر 31.42.