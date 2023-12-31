مؤشرات الأسهم في السعودية ترتفع عند نهاية جلسة اليوم

أغلقت الأسهم في السعودية مرتفعة في نهاية تداولات يوم الأحد، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات الأسمنت، الاستثمار الصناعي ووسائل الإعلام والإعلانات، وفق ما نشره موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

وعند نهاية التداولات في الرياض، أغلق المؤشر العام السعودي على ارتفاع عند 0.30%، ووصل خلال 52 أسبوعًا إلى أعلى مستوى قياسي له.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر العام السعودي برز سهم الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن الذي ارتفعت قيمته 9.97% أو 1.80 نقطة وبلغ سعره 19.86 عند الإغلاق.

في المقابل، واصل سهم شركة التعدين العربية السعودية ارتفاعه عند 9.97% أو 4.40 نقطة وأغلق عند سعر 48.55، في ارتفع حين سهم شركة أميانتيت العربية السعودية 9.85% أو 5.40 نقطة بسعر 60.20 عند نهاية الجلسة.