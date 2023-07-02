مؤشرات الأسهم العالمية تسجل صعودا جماعيا في النصف الأول من 2023

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية موجات صعود جماعية في النصف الأول من 2023 ، بدعم البيانات الإيجابية، وشركات التكنولوجيا.

ففي وول ستريت قفز مؤشر ناسداك نحو 31.7%، وهو أفضل أداء بالنصف الأول منذ عام 1983، بينما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز نحو 15.9% محققاً أفضل نصفه الأول منذ عام 2019، في حين أضاف مؤشر داو جونز مكاسب متواضعة بنسبة 3.8%.

أداء شهري وفصلي

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 في يونيو بنسبة 6.5% عن أفضل أداء شهري له منذ أكتوبر، وتقدم مؤشر ناسداك 6.6%، وحقق كلا المؤشرين مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 4.6%، مسجلاً أفضل شهر له منذ نوفمبر.

أما بالنسبة إلى أداء الربع الثاني، فقد ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 8.3% للربع الثالث على التوالي من المكاسب، وأكبر تقدم فصلي له منذ الربع الرابع من عام 2021، وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 12.8% للأرباع الإيجابية المتتالية، وأضاف مؤشر داو جونز 3.4% للربع الثالث الفائز.

كما حققت المؤشرات الرئيسة الثلاثة مكاسب أسبوعية، حيث ربحت أكثر من 2% لكل منها.