مؤشرات الأسهم السعودية عند أدنى مستوياتها في شهرين

ضربت موجة من التراجعات العنيفة مؤشرات الأسهم السعودية “تداول” للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط المؤشر العام إلى ادنى مستوياته في شهرين وتحديدًا منذ جلسة الـ 19 من يوليو الماضي، حسبما ذكرت “إنفيستينج دوت كوم”.

ويجيء انخفاض “تداول” تزامنًا مع موجة من التراجعات العاتية تجتاح الأسهم العالمية وسط ميول البنوك المركزية حول العالم لزيادة معدلات الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ معدلات قياسية.

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين والذي من المقرر أن يصدر البنك الأمريكي خلالها قرار بشان سعر الفائدة وسط توقعات بزيادة في حدود 75 إلى 100 نقطة أساس.

وغالبًا ما تتجه البنوك الخليجية للتحرك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وذلك لارتباط أغلب الودائع الخليجية بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي الأمريكي على الأموال الفيدرالية.

وفقد المؤشر العام للسوق السعودي تداول خلال تعاملات اليوم الأحد ما يقرب من 260 نقطة في التعاملات المبكرة ما يعادل 2.5% قبل أن قلص جانبًا من تلك الخسائر بعد مررو ساعتين من تعاملات اليوم الأحد.

وينخفض المؤشر العام للسوق في حدود 1.9% أو ما يعادل 225 نقطة نزولا إلى مستويات 11600 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سهرين حينما انخفض يوم 19 يوليو إلى مستويات 11530 نقطة.

جاء تراجع المؤشر وسط تداولات هزيلة بقيمة بلغت 2.5 مليار ريال في إشارة إلى عدم اندفاع المتداولين في موجات بيع مصحوبة بالهلع، ولك بعد التعامل على 64 مليون سهم عبر تنفيذ 173 ألف صفقة.

وانخفضت أسهم شركة التعدين العربية السعودية 6% بينما نزلت شركة سابك للمغذيات الزراعية 3.5% وتراجعت أسهم مصرف الراجحي 2% وانخفض سهم السعودية للصناعات الأساسية 2%، وتراجعت أسهم شركة الزيت العربية السعودية 0.7%، بينما انخفض شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 4%.