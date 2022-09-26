مؤشرات الأسهم السعودية عند أدنى مستوياتها في أكثر من عام

تفاقمت الخسائر التي منيت بها مؤشرات الأسهم السعودية تزامنا مع الهبوط الجماعي الذي سجلته سوق الأسهم العالمية في ظل توجه أغلب البنوك المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفقد المؤشر العام للسوق السعودي في شهر وتحديدًا منذ جلسة 25 أغسطس الماضي ما يزيد عن 1560 نقطة متراجعًا بنسبة 13% نزولا من مستويات 12592 إلى المستويات الحالية خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وفي المقابل تراجع المؤشر المالعام لسوق تداول منذ منتصف سبتمبر الجاري من مستويات 11900 يوم 14 سبتمبر إلى المستويات الحالية فاقد ما يقرب من 900 نقطة.

سقوط عنيف

وخلال تعاملات اليوم الإثنين نزل المؤشر العام لسوق تداول إلى أدنى مستويات في أكثر من عام عند النقطة 11030 خاسرًا ما يقرب من 125 نقطة أو ما يعادل 1.2%.

جاء تراحع المؤشر وسط زخم في التداولات التي ارتفعت قبيل نهاية التعاملات باكثر من ساعاة لتتجاوز 5.1 مليار ريال والتي تعد الأعلى منذ جلسة 15 سبتمبر الجاري وسجل السوق آنذاك تداولات بقيمة 7 مليارات ريال.