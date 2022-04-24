أغلقت مؤشرات الأسهم في السعوديه على انخفاض في نهاية تداولات، اليوم الأحد، وجاءت الخسائر في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري والمواصلات والنقل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

عند نهاية التداولات في الرياض، هبط المؤشر العام السعودي بنسبة 0.53%.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر العام السعودي، برز سهم شركة علم الذي ارتفعت قيمته 6.89% أو 15.40 نقطة وبلغ سعره 239.00 عند الإغلاق.

وفي المقابل، واصل سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ارتفاعه عند 6.33% أو 6.60 نقطة وأغلق عند سعر 110.80، في حين زاد سهم شركة نماء للكيماويات 3.95% أو 1.50 نقطة بسعر 39.50 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم سلامة للتأمين التعاوني منخفضا عند 9.96% أو 1.44 نقطة وتداول عند مستويات 13.02 عند الإغلاق.

وتراجع سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بمقدار 6.25% أو 1.24 نقطة عند سعر 18.60، أما سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات فقد أغلق على هبوط عند 5.95% أو 1.75 نقطة بسعر 27.65.

وتجاوز عدد الأسهم الأكثر انخفاضا عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في السوق المالية السعودية مع 178 مقابل 46، في حين 11 بقي دون تغيير.

وهبط سهم سلامة للتأمين التعاوني لأدنى مستوى قياسي له خلال 52 أسبوع، ليواصل انخفاضه نحو 9.96% أو 1.44 نقطة عند سعر 13.02.

وهبطت العقود الآجلة على عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر يونيو 1.97% أو 2.04 وأغلقت عند سعر $101.75 للبرميل.

وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، هبطت عقود نفط برنت تسليم شهر يوليو 1.97% أو 2.13 ووصل الى سعر $106.20 للبرميل، وأما عقد شهر يونيو فيما يخص عقود الذهب قد سجل انخفاضا بنسبة 0.81% أو 15.70 نقطة، وأغلق بسعر $1,932.50 للأونصة.