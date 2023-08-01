مؤشرات الأسهم السعودية تهبط عند الغلق

اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي منخفضاً 97.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11692.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (مؤشر السوق الموازية نمو حد أعلي) اليوم منخفضًا 555.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24500.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 آلاف سهم.