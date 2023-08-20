مؤشرات الأسهم الخليجية تتراجع في مستهل جلسات الأسبوع

تفاوت أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، مع تراجع النفط 2%، الأسبوع الماضي إثر مخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» 0.44% إلى 11501.42 نقطة، من خلال تداول 151.135 مليون سهم، بقيمة 3.70 مليار ريال.

الكويت

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.34% إلى 7099.97 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، عبر 6705 صفقات نقدية، بقيمة 22.6 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 0.91% إلى 5740.40 نقطة، من خلال تداول 56.3 مليون سهم، عبر 2700 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.19% إلى 7808.81 نقطة، من خلال تداول 56.7 مليون سهم، عبر 4005 صفقات بقيمة 14.6 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 1.26% إلى 5713.53 نقطة، من خلال تداول 41.9 مليون سهم عبر 1848 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار (21.9 مليون دولار).

البحرين وقطر

في البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.47% إلى 1961.75 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.952 مليون سهم، بقيمة 870954.42 دينار بحريني. بينما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.01% إلى 760.69 نقطة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.05% إلى 10,576 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق 331 مليون ريال، من خلال تداول 142.66 مليون سهم عبر 10958 صفقة.

وفي سلطنة عُمان، تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط 0.26% إلى 4772.77 نقطة، من خلال تداول 12.06 مليون سهم، بقيمة 6.88 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.36% إلى 18033 نقطة. وكسب مؤشر الشركات الصغيرة «إي جي إكس 70» 0.35% إلى 3641.45 نقطة. وصعد مؤشر الشركات المتوسطة «إي جي إكس 100» 0.3% إلى 5369 نقطة.