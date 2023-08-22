مؤشرات الأسهم الخليجية تتباين مع ارتفاع أسعار النفط

شهد أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، تباينا واضحا.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي في البورصة السعودية «تاسي»، 0.81% إلى 11408.45 نقطة.

وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.11% إلى 5676.85 نقطة، من خلال تداول 50.9 مليون سهم عبر 2703 صفقات نقدية بقيمة 7.6 مليون دينار (23.18 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 1.40% إلى 7699.66 نقطة، من خلال تداول 77.19 مليون سهم عبر 7052 صفقة بقيمة 26.2 مليون دينار (79.91 مليون دولار).

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.06% إلى 1962.88 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.05 مليون سهم، بقيمة 831,856.96 دينار بحريني. وصعد مؤشر البحرين الإسلامي 0.1% إلى 761.46 نقطة.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 1.11% إلى 10,459 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 436 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط، 0.05% إلى 4775.10 نقطة، من خلال تداول 14.28 مليون سهم، بقيمة 3.93 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) 0.63%، إلى 17920.48 نقطة. بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» 0.92% إلى 3674.77 نقطة.