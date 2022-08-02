مؤشرات الأسهم الإماراتية تغلق الثلاثاء متباينة.. وصعود «فيرتيغلوب»

تباين أداء مؤشرات الأسهم الإماراتية في جلسة الثلاثاء، حيث واصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 1.33%، بدعم من «العالمية القابضة» و«فيرتيغلوب» و«أبوظبي الأول»، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86%، متأثراً بأداء سلبي للأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، وسط عمليات جني أرباح جزئية بعد 5 جلسات من الارتفاع المتواصل.

تباين الأسهم الإماراتية

ووصلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسهم خلال الجلسة إلى نحو 1.66 مليار درهم، بتداول 366.4 مليون سهم، تركزت معظمها في سوق أبوظبي بـ1.43 مليار درهم، بتداول 238 مليون سهم، وفي سوق دبي بنحو 226.5 مليون درهم، بتداول 128.3 مليون سهم.

وتركزت السيولة في أبوظبي على «العالمية القابضة» بـ 350 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بـ 221 مليون درهم، و«ألفا ظبي» بـ 115.6 مليون درهم، وفي سوق دبي، استقطبت «إعمار العقارية» 56 مليون درهم، و«ديوا» 27.2 مليون درهم، و«سوق دبي المالي» 27 مليون درهم.

سوق أبوظبي

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية حركته الصعودية، مع ارتفاع فوتسي أبوظبي العام بنسبة 1.33%، مضيفًا 130 نقطة مكاسب، ليغلق السوق عند 9904.04 نقطة.

وحقق المؤشر ارتفاعًا متواصلًا، خلال الجلسات الثلاث الماضية؛ مستفيدًا من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، مع استمرار إعلان الشركات نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022.

وسجل «فيرتيغلوب» صعودًا قويًّا بنسبة 7.68% إلى 5.33 درهم، بعد إعلان الشركة نتائج مالية قوية للربع الثاني من 2022، إلى جانب زيادة التوزيعات إلى 750 مليون دولار، فيما تراجع «بروج» 0.67%.

وواصل سهم «العالمية القابضة» ارتفاعه بنسبة 3.84% إلى 316.2 درهم، كما ارتفع «ملتيبلاي» 1.67% إلى 1.83 درهم، وصعدت «ألفا ظبي» 0.65% إلى 24.9 درهم.

وصعد «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 1.33% إلى 19.76 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.55% إلى 9.1 درهم، بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.42% إلى 9 دراهم.

صعود قطاع العقار

وسيطر الأخضر على إغلاقات قطاع العقار في سوق أبوظبي، بعكس سوق دبي، حيث ارتفع «الدار العقارية» 1.02% إلى 4.94 درهم، و«اشراق» 1.8%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.24%.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.18% إلى 4.28 درهم، و«أدنوك للحفر» 1.64% إلى 3.71 درهم، فيما تراجع «دانة غاز» 0.1%.

وتجاوز السوق تراجع سهم «إي أند» بنسبة 1.41% إلى 28 درهمًا، رغم إعلان المجموعة نتائجها المالية، كما تراجع «الياه سات» 0.76% إلى 2.6 درهم.

أداء سوق دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.86%، بما يعادل 29 نقطة، ليغلق عند 3347.9 نقطة، متأثرًا بالأداء السلبي لمعظم المؤشرات القطاعية،

مع زيادة الضغوط على الأسهم القيادية بسبب عمليات جني الأرباح الجزئية التي اتجه لها المستثمرون، ليكسر سلسلة ارتفاع متواصل للمؤشر العام للسوق في 5 جلسات.

وتعرض السوق لضغوطات من تراجع الأسهم القيادية، خاصة سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي هبط 1.06% إلى 13.95 درهم،

كما تبعه سهم «دبي الإسلامي» الذي تراجع 0.84% إلى 5.88 درهم، و«دبي التجاري» الذي انخفض 2% إلى 4.75 درهم، فيما ارتفع «أملاك» 1.79%.

وسيطر اللون الأحمر على إغلاقات قطاع العقار، وسط تراجع «إعمار العقارية» 0.72% إلى 5.49 درهم، و«تيكوم» 0.83% إلى 2.37 درهم، و«ديار» 4.2%، و«إعمار للتطوير» 1.58% و«الاتحاد العقارية» 3.97%.

كما تراجع سهم «ديوا» 0.78% إلى 2.54 درهم، بتداول 27 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار، تراجع سهم «سوق دبي المالي» 1.14%، فيما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» 0.59%. أما في قطاع التأمين، فارتفع سهم «سلامة» 1.03% و«دار التكافل» 2.39%، فيما تراجع «أمان» 3.57%.

وعاد قطاع النقل للأحمر، متأثرًا بجني الأرباح على سهم «العربية للطيران» الذي انخفض 2.17% إلى 2.25 درهم، لكن وسط ارتفاع «أرامكس» 0.8% و«الخليج للملاحة» 0.98%.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع سهم «أمانات» 1%، فيما تراجع «تبريد» 3.26%.

المستثمرون الأجانب

سجل المستثمرون الأجانب في سوق أبوظبي محصلة شرائية قوية بلغت 202.4 مليون درهم، كما سجل الخليجيون محصلة شراء أقل بقيمة 17 مليون درهم، لكن العرب والمواطنين سجلوا محصلة بيع بقيمة 7.1 مليون درهم و212.3 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق دبي غلبت المبيعات على توجهات العرب والخليجيين والأجانب، وسط محصلة شرائية للمواطنين الإماراتيين بقيمة 14.3 مليون درهم.

المؤسسات تعزز محافظها

واستمرت المؤسسات الاستثمارية في تعزيز محافظها في السوقين، حيث سجلت صافي استثمار كمحصلة شراء بنحو 10.16 مليون درهم في دبي، و60.14 مليون درهم في سوق أبوظبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في سوق أبوظبي نحو 1.17 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.1 مليار درهم، فيما سجلت المؤسسات مشتريات في سوق دبي بنحو 125.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 115.3 مليون درهم.