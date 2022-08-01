مؤشرات الأسهم الإماراتية تغلق الاثنين مرتفعة بصدارة سهم العالمية القابضة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الإماراتية في ختام تداولات اليوم؛ أولى جلسات أغسطس، لتواصل سوق دبي ارتفاعها للجلسة الخامسة أعلى 3350 نقطة كأعلى مستوى في أكثر من شهر ونصف الشهر؛ بدعم أسهم العقار والبنوك، وكذلك ارتفع سوق أبوظبي قرب 9800 نقطة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية.

صعود مؤشرات الأسهم الإماراتية

وفي ختام جلسة اليوم ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.29% عند مستوى 9774 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.25 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 182.5 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 2.94% بينما صعد أبوظبي الأول بنسبة 0.41%، وسجل ألفا ظبي ارتفاعًا بنسبة 0.16%.

فيما تراجع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.17% وصعد مجموعة ملتيبلاي بنسبة 1.12% وهبط الدار العقارية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع أدنوك للحفر بنسبة 1.96%، وارتفع فيرت غلوب بنحو 3.34%.

وتصدَّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 318.88 مليون درهم، فيما تصدَّر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 34.19 مليون سهم.

وقاد سهم الياه سات ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 6.38%، بينما تصدَّر أبوظبي لبناء السفن تراجعات السوق بنسبة 5.8%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 37.3 مليون درهم، فيما اشترى الخليجيون بصافي 36.45 مليون درهم، وباع العرب بصافي 17.6 مليون درهم، واشترى الإماراتيون بصافي 18.54 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.17% عند مستوى 3377 نقطة كأعلى مستوى منذ 10 يونيو الماضي مع صعود 19 سهمًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 260.7 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 176.9 مليون سهم.

وتصدَّر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول من 64.9 مليون درهم، كما تصدَّر سهم الاتحاد العقارية الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 43.6 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.54%، وارتفع ديار بنسبة 4.6%، فيما قفز الاتحاد العقارية بنحو 12.14%.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.14% بينما ارتفع دبي الإسلامي بنسبة 0.85%، وصعد أملاك بنحو 14.8%، وارتفع سهم سوق دبي بنحو 2.33%.

وتصدَّر سهم أملاك الأسهم الصاعدة في سوق دبي، بينما تصدَّر سهم السلام السودان الأسهم الهابطة بنسبة 3.6%.

واتجه الأجانب للشراء في سوق دبي بصافي 16.3 مليون درهم، واشترى الخليجيون بصافي 7.9 مليون درهم، بينما اشترى العرب بصافي 4.2 مليون درهم، وباع الإماراتيون بصافي 28.46 مليون درهم.