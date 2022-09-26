مؤشرات الأسهم الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بالتزامن مع ارتفاع الدولار

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع الدولار واستمرار تشديد السياسة النقدية عالمياً للحد من التضخم.

سجل سوق دبي خسائر سوقية بلغت 6.084 مليار درهم، بينما حقق سوق أبوظبي خسائر سوقية قدرها 32 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغ 38.084 مليار درهم، ما يعادل 8.74 مليار دولار.

أداء مؤشرات الأسهم الإماراتية

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة متجاوزة 1.804 مليار درهم، بإجمالي عدد صفقات 20.619 ألف صفقة.

بلغ صافى بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين قيمة قدرها 273.26 مليون درهم، بما يعادل 74.45 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات بيعية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 690.679 مليون درهم، أي نحو 188 مليون دولار مقابل عمليات شرائية 417.419 مليار درهم، بما يعادل 113.738 مليون دولار بصافي بيع 273.26 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت مشتريات أسهم الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 290.148 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت 501.922 مليون درهم.

وباع الأجانب في بورصة دبي بنحو 188.757 مليون درهم، مقابل مشتريات بنحو 127.271 مليار درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب في سوق أبوظبي نحو 211.774 مليون درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي قدره 61.486 مليون درهم.