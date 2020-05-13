مؤشرات الأسهم الأوروبية تهبط مع استمرار مخاوف «كورونا»

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا في تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يخشى المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” بعدما بدأت عدد من الدول المتضررة بشدة من الفيروس تخفيف إجراءات العزل العام، بينما تضررت المعنويات بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وتراجع مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي بنسبة 1.1 % بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.
كما هبطت “أسهم كومرتس بنك” الألماني بنسبة 3.2 % وخسر سهم شركة “إيه.بي.إن أمرو” الهولندي بنسبة 5.3 % بعد أن تحول البنك إلى الخسارة في الربع الأول مع تسبب جائحة فيروس كورونا في رفع مخصصات خسائر القروض.
وانخفض سهم “دويتشه بنك” بنسبة 4.4 % بفعل أنباء عن أن كبار المديرين سوف يتنازلون عن شهر من الراتب الثابت في مسعى لخفض التكاليف.