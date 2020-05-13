بورصة وشركات

مؤشرات الأسهم الأوروبية تهبط مع استمرار مخاوف «كورونا»

تراجع مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 1.1 % مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية
محمد عبد السند 11:22 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 11:22 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

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سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا في تعاملات اليوم الأربعاء، إذ يخشى المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” بعدما بدأت عدد من الدول المتضررة بشدة من الفيروس تخفيف إجراءات العزل العام، بينما تضررت المعنويات بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي بنسبة 1.1 % بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

كما هبطت “أسهم كومرتس بنك” الألماني بنسبة 3.2 % وخسر سهم شركة “إيه.بي.إن أمرو” الهولندي بنسبة 5.3 % بعد أن تحول البنك إلى الخسارة في الربع الأول مع تسبب جائحة فيروس كورونا في رفع مخصصات خسائر القروض.

وانخفض سهم “دويتشه بنك” بنسبة 4.4 % بفعل أنباء عن أن كبار المديرين سوف يتنازلون عن شهر من الراتب الثابت في مسعى لخفض التكاليف.

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بقلم محمد عبد السند

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