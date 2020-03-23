مؤشرات الأسهم الأوروبية تهبط فى تداولات الإثنين بسبب «كورونا»

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا لأدنى مستوياتها في سبعة أعوام في تداولات اليوم الإثنين بعدما وسعت دول عدة من نطاق تدابيرها الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” الذي ظهر للمرة الأولى في الصين قبل أن ينتشر في بقية بلدان العالم ، فيما حظرت إيطاليا حتى السفر المحلى مع ارتفاع أعداد الوفيات لديها إلى 5 آلاف و400 شخص.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 4.6% بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينيتش، وقادت مؤشرات الأسهم في كل من ألمانيا “جي دي إيه إكس آي” وإسبانيا “آي بي إي إكس” ولندن “إف تي إس إي” موجة التراجعات اليوم الإثنين، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأجبر التفشى السريع للوباء القاتل الذي حصد أروح أكثر من 13 ألف شخص فى العالم حتى الآن جميع الدول على تطبيق إجراءات العزل الذاتي على مواطنيها ، ناهيك عن تسببه في وصول النشاط الاقتصادي إلى مرحلة الجمود ، ما أدى إلى موجة بيع جماعي للأسهم والتي تعتبر الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت فى خريف العام 2008.

ومع تزايد الأدلة الدامغة على أن الخسائر الفادحة التى منيت بها الشركات جراء سلاسل الإمدادات التي أصيبت بالشلل التام ، وكذا الإنفاق الاستهلاكي الذي توقف بالكلية، يرى المحللون بالإجماع أن الاقتصاد العالمي قد وقع بالفعل في مستنقع الركود .

وهبطت أسهم “إير باص،” عملاقة صناعة الطائرات الأوروبية بنسبة 12.7% أخرى بعدما قالت إنها تراجعت عن توقعاتها المالية التي أطلقتها بخصوص العام 2020 ، وخفضت أرباح الأسهم المقترحة ، كما علقت تمويلاتها المخصصة لخطط معاشات الموظفين بها .