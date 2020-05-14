مؤشرات الأسهم الأوروبية تهبط الخميس بفعل مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات الخميس إذ عززت تعليقات مسؤولين أمريكيين المخاوف من تراجع اقتصادي طويل الأمد بسبب تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19″، بينما يترقب المستثمرون بخوف احتمال وقوع موجة ثانية من الإصابات، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وهبط مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي بنسبة 1% ضمن الأسهم الأوروبية بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، متجاوزا أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الأربعاء بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من ركود أسوأ من أي وضع مماثل منذ الحرب العالمية الثانية، ودعا لإنفاق مالي إضافي.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والبنوك الانخفاض، فيما تراجع سهم “تيم فيوار” بنسبة 6.3 % بعد أن باعت شركة الاستثمار المباشر “بيرميرا” ما قيمته 1.03 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شركة البرمجيات الألمانية.

وانخفض سهم “إيرباص” بنسبة 1.6 % عقب تقرير ذكر أن مجموعة الطيران والفضاء تدرس خطط إعادة هيكلة تنطوي على احتمال إجراء تخفيضات كبيرة للوظائف بحسب ما قالته مصادر بالقطاع.

وعلى النقيض، ربح سهم الشركة الأوروبية المشغلة للبورصات “يورونكست” بنسبة 5.1 % بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 55 % في الإيرادات الفصلية جاءت مدفوعة جزئيا بعمليات تداول كثيفة في مارس الماضي مما دعم أرباح بعض البنوك وشركات السمسرة.