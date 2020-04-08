مؤشرات الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بعد ارتفاع ليومين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا في تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صعود استمر يومين، إذ زاد عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” إسبانيا، بينما أصبحت فرنسا رابع دولة تعلن عن ارتفاع معدل الوفيات لأكثر من عشرة آلاف.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600 ” ضمن الأسهم الأوروبية بنسبة 0.9 % بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد بداية قوية للأسبوع بفضل آمال بأن الإصابات لا تسجل ارتفاعا في أكثر المناطق تضررا في أوروبا والولايات المتحدة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وتراجع سهم “تيسكو” عملاقة التجزئة البريطانية بنسبة 7% ليتذيل مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي بعد أن قالت الشركة إن التكاليف المرتبطة بفيروس كورونا تبلغ ما يصل إلى 925 مليار جنيه استرليني ( ما يعادل قيمته 1.1 مليار دولار).

وبالمثل هبط مؤشر ” الفاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1.2 % مع تجاوز معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد 6100، بينما هبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.8 % بعد أن ارتفع بما يزيد عن 8% في اليومين الماضيين.

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم إلى 75299 حالة، وفقا لآخر بيانات موقع worldmeter المختص فى تتبع الإحصائيات الخاصة بالفيروس، وحتى صباح أمس الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفى منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.

يذكر أن فيروس كورونا كان قد بدأ في الانتشار مع نهاية العام الجاري وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجول وغيرها.