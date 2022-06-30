مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة وسط مخاوف تسارع التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات الخميس، وسط مخاوف تسارع التضخم في منطقة اليورو والقلق حيال رفع معدلات الفائدة.

أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.5% أو ما يعادل 6 نقاط ليسجل 407 نقاط، ليسجل خسائر 10.6% في الربع الثاني من هذا العام، ويتراجع منذ بداية العام الجاري بنحو 16.5%.

كما تراجع “فوتسي 100” البريطاني 2% (-143 نقطة) إلى 7169 نقطة، وانخفض “داكس” الألماني بنحو 1.7% (-219 نقطة) عند 12.783 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 1.8% (-108 نقاط) مسجلًا 5922 نقطة.

وقادت أسهم البنوك خسائر البورصات الأوروبية، بعد أن دعا البنك المركزي الأوروبي البنوك لتقييم مخاطر الركود الاقتصادي.

أما عن البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار الواردات الألمانية بنسبة 30.6% على أساس سنوي خلال مايو، بعد زيادة بنسبة 31.7% في أبريل، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة في البلاد 0.6% خلال مايو.

وكشفت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا إلى 6.5% في الشهر الجاري، وهو مستوى قياسي جديد، مقابل 5.8% في مايو الماضي.