مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة تزامنا مع أرباح الشركات القوية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، في ختام تداولات اليوم الخميس، مع تزايد الزخم في الأسواق على خلفية أرباح الشركات القوية، مثل، ” أسترازينيكا” و”دويتشه تيليكوم”.

الأسهم الأوروبية

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 447.8 نقطة تقريبًا، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السابع عشر من أكتوبر، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات السيارات، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والمرافق.

وارتفعت قيمة مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7455 نقطة، كما زاد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.8% عند 15352 نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنسبة 1.1% عند 7113 نقطة.