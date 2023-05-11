مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متباينة مع تقييم بيانات التضخم الأمريكية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم المستثمرين أحدث بيانات التضخم الأمريكية وقرار رفع الفائدة في المملكة المتحدة.

وأظهر مسح المركزي الأوروبي أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم خلال مارس، حتى مع انخفاض معدل نمو الأسعار واستمرار البنك المركزي في رفع الفائدة، حيث سجلت توقعات التضخم خلال السنوات الثلاث المقبلة 2.9% من 2.4% خلال استطلاع فبراير.

تقييم بيانات التضخم الأمريكية

ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في المملكة المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عامًا تقريبًا عند 4.50% كما كان متوقعًا، ضمن سياسات مكافحة التضخم المرتفع.

وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الوقود والغذاء والخدمات التجارية – بنسبة 3.2% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 3.3%.

وهبط سهم شركة “باير Bayer” بنسبة 7.5% بعد أن خفضت صانعة الأدوية الألمانية توقعاتها لنتائج أعمالها السنوية.

وفي نهاية الجلسة، استقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 463.6 نقطة، بعد أن تأرجح بين 461.2 هبوطاً و466.8 نقطة في الاتجاه الصاعد.

بينما تراجع “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (-11 نقطة تقريبًا) إلى 7730 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 0.4% (-61 نقطة) مسجلًا 15.834 ألف نقطة، في حين زاد “كاك” الفرنسي 0.3% (+20 نقطة تقريبًا) عند 7381 نقطة.