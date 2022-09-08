مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة مع تحسن شهية المخاطرة

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين ليغلق عند 414 نقطة.

صعود الأسهم الأوروبية

وزاد “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.3% (+24 نقطة) إلى 7262 نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 0.3% (+20 نقطة) مسجلًا 6125 نقطة، بينما انخفض “داكس” الألماني بشكل طفيف بلغ 0.09% (-11 نقطة) عند 12.904 ألف نقطة.

جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي ومع تحسن شهية المخاطرة عالميا.

وأعلن المركزي الأوروبي اليوم رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في أكبر وتيرة زيادة منذ عام 1999، مع مساعي وقف تسارع التضخم.

وخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.9% من تقديرات سابقة عند 2.1%، لكنه زاد تقديراته للنمو هذا العام إلى 3.1% من 2.8% سابقًا.

لكن البنك المركزي الأوروبي رفع توقعاته للتضخم في منطقة اليورو إلى 8.1% هذا العام مقابل تقديرات سابقة عند 6.8%، كما زاد تقديراته للعام المقبل من 3.5% إلى 5.5%.