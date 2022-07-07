مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة وسط تفاؤل حذر حيال الآفاق الاقتصادية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الخميس على ارتفاع، مع استمرار التفاؤل الحذر حيال الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.9% أو ما يعادل 8 نقاط تقريبًا ليغلق عند 415 نقطة، كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 1.1% أو 81 نقطة مسجلًا 7189 نقطة.

وسجل مؤشر “داكس” الألماني ارتفاعا بنحو 2% (+248 نقطة) عند 12.843 ألف نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي 1.6% (+94 نقطة) إلى 6006 نقاط..

صعود مؤشرات الأسهم الأوروبية

وكشف محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي والصادر اليوم أن أعضاء البنك ناقشوا فكرة رفع معدل الفائدة في يوليو بأكثر من 25 نقطة أساس والتي تم الإشارة إليها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” عزمه الاستقالة من منصبه، بعد تنحي أكثر من 50 مسؤولًا في حكومته بسبب سلسلة من الانتقادات لقيادته.

وعن البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنحو 0.2% على أساس شهري خلال مايو، بينما هبط بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر “هاليفاكس” لأسعار المنازل في بريطانيا خلال يونيو أكبر ارتفاع شهري منذ أوائل عام 2007، إذ ارتفعت الأسعار 1.8% من مايو.