مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة مرتفعة مع استمرار تقييم مسار السياسة النقدية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الجمعة على ارتفاع، وسجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 1.2% أو ما يعادل 5 نقاط، ليصل إلى 433 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.2%.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.5% (+39 نقطة) عند 7385 نقطة، وزاد “داكس” الألماني 1.2% (+165 نقطة) إلى 14.431 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي بنحو 1.04% (+68 نقطة) مسجلًا 6644 نقطة.

جاء ذلك مع استمرار تقييم مسار السياسة النقدية والأداء الاقتصادي.

ويرصد المستثمرون تصريحات مسئولي السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى، وسط توقعات باستمرار سياسة رفع معدلات الفائدة لوقف تسارع التضخم.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وقال رئيس البنك المركزي الألماني “يواكيم ناجل” إن المركزي الأوروبي مطالب باستمرار رفع معدلات الفائدة، داعياً إلى بدء خفض حيازة السندات في العام المقبل.

كما ذكرت “كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي في مؤتمر أن البنك سيواصل رفع معدلات الفائدة، وقد يحتاج إلى تقييد النشاط الاقتصادي لمواجهة التضخم.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.6% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، بعد هبوط 1.5% في سبتمبر، وبأفضل من التوقعات التي كانت تشير لزيادة 0.5%.