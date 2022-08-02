مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط استمرار صدور نتائج الشركات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات وترقب آفاق السياسة النقدية في منطقة اليورو.

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة عند 436 نقطة، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.06% أو 4 نقاط مسجلا 7409 نقاط.وسجل مؤشر “داكس” الألماني تراجعا بلغ 0.2% ما يعادل 30 نقطة إلى 13.449 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي بنحو 0.4% أو 27 نقطة عند 6409 نقاط.

وتتبعت البورصات الأوروبية خسائر الأسواق الآسيوية والأمريكية اليوم، وسط القلق حيال التوترات الجيوسياسية واحتمالات ركود الاقتصاد العالمي.

وارتفع سهم “بي بي” بنسبة 2.8% في بورصة لندن بعد إعلان الشركة تحقيق صافي ربح بلغ 8.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام.

وأشار مؤشر “بلومبرج إيكونوميكس” إلى تحول متزايد من قِبل البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية، متوقعا رفع الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، ثم زيادات قدرها 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر وفبراير.