مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة وسط ارتفاع أسعار النفط

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء حيث تحاول الأسواق استيعاب الارتفاع في أسعار النفط وتقييم البيانات الاقتصادية الصادرة.

وهبطت أسهم قطاعي الإعلان والرعاية الصحية بنسبة 1.6%، في حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 3.1%.

ويسود عدم اليقين في الأوساط الأوروبية بعد إعلان روسيا عن وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام نهاية الشهر الجاري بسبب صيانة غير مخطط لها في خط أنابيب Nord Stream 1.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.42% أو بنحو 1.82 نقطة إلى 431.35 نقطة، وهبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.61% أو ما يعادل 45.68 نفطة إلى 7488.11 نقطة.

وانخفض “CAC 40” الفرنسي بنسبة 0.26% أو 16.72 نقطة إلى 6362.02 نقطة، في حين هبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.27% أو 36.34 نقطة إلى 13194.23 نقطة.

من ناحية أخرى، هبط اليورو دون سعر التعادل مع الدولار الأميركي مسجلا أقل مستوياته في عقدين ليجري التداول عليه عند 0.9915. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض نشاط الأعمال في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات عن أغسطس.