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مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من الموارد الأساسية

انخفض معدل الأجور الحقيقي بنسبة 0.3% على أساس سنوي

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من الموارد الأساسية
أيمن عزام

أيمن عزام

9:34 م, الثلاثاء, 16 أغسطس 22

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس رغم مواجهة السوق ضغوطاً في حشد الزخم الإيجابي.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعماً من قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 3.4%، في حين انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6%.

وخلال تعاملات السوق، انخفض سهم Sonova السويسرية  بحوالي 15% بعد صدور نتائج مالية ضعيفة من جانب الشركة نتيجة ضعف أحوال السوق وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج.

وفي المملكة المتحدة، انخفض معدل الأجور الحقيقي بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال الربع السنوي الثاني بالتزامن مع ارتفاع التضخم.

أيمن عزام

أيمن عزام

9:34 م, الثلاثاء, 16 أغسطس 22