مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من الموارد الأساسية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس رغم مواجهة السوق ضغوطاً في حشد الزخم الإيجابي.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعماً من قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 3.4%، في حين انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6%.

وخلال تعاملات السوق، انخفض سهم Sonova السويسرية بحوالي 15% بعد صدور نتائج مالية ضعيفة من جانب الشركة نتيجة ضعف أحوال السوق وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج.

وفي المملكة المتحدة، انخفض معدل الأجور الحقيقي بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال الربع السنوي الثاني بالتزامن مع ارتفاع التضخم.