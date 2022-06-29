مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تزايد مخاوف التضخم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات الأربعاء، بعد تصريحات لعدد من مسؤولي البنوك المركزية الكبرى، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط ليسجل 413 نقطة.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (-11 نقطة) إلى 7312 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 1.7% (-228 نقطة) عند 13.003 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي بنحو 0.9% (-54 نقطة) مسجلًا 6031 نقطة.

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

ويواصل مستثمرو الأسواق العالمية مخاوفهم بشأن تسارع التضخم وركود الاقتصاد العالمي، مع اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية بشكل قوي.

وسجل التضخم السنوي في إسبانيا مستوى 10.2% في الشهر الجاري، لأول مرة منذ عام 1985، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 9%.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” في حديثها أثناء المؤتمر السنوي للبنك المركزي على خطط لزيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو، قائلة إن صانعي السياسة مستعدون لتكثيف الإجراءات ورفع الفائدة بوتيرة أسرع لمعالجة تسارع التضخم إذا لزم الأمر.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن الاقتصاد الأمريكي في حالة قوية، مؤكدًا قدرة البنك على خفض معدل التضخم للمستهدف مع تجنب دخول الاقتصاد في حالة ركود.