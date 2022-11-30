مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة مؤشر «كاك» الفرنسي

سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.59%.

وكان المؤشر الألماني داكس هو الأقل ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات، إذ صعد بنحو 0.29% فقط.

وسجل مؤشر فوتسي البريطاني فاينانشال تايمز 100 أرباحا بمقدار 0.81% عند الإغلاق.

وصعد المؤشر الإسباني إيبكس بنحو 0.49% في ختام التداولات.

وكان مؤشر كاك الفرنسي كاك هو الأكثر أرباحا بين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بما يقدر بحوالي 1.04%.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد اختتمت جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 437.30 نقطة.

وكذلك، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19% ، أو ما يعادل 27.91 نقطة ليصل إلى مستوى 14,355.45 نقطة.

وعلى الجانب الاَخر، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.51% ليستقر قرب مستوى 7,512.00 نقطة.