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مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة مؤشر «كاك» الفرنسي

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كان المؤشر الألماني داكس هو الأقل ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة مؤشر «كاك» الفرنسي
أيمن عزام

أيمن عزام

8:47 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22

سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.59%.

وكان المؤشر الألماني داكس هو الأقل ارتفاعا بين الأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات، إذ صعد  بنحو 0.29% فقط.

وسجل مؤشر فوتسي البريطاني فاينانشال تايمز 100 أرباحا بمقدار 0.81% عند الإغلاق.

وصعد المؤشر الإسباني إيبكس بنحو 0.49% في ختام التداولات.

وكان مؤشر كاك الفرنسي كاك هو الأكثر أرباحا بين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بما يقدر بحوالي 1.04%.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد اختتمت جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 437.30 نقطة.

 وكذلك، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19% ، أو ما يعادل 27.91 نقطة ليصل إلى مستوى 14,355.45 نقطة.

 وعلى الجانب الاَخر، ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.51% ليستقر قرب مستوى 7,512.00 نقطة.

أيمن عزام

أيمن عزام

8:47 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22