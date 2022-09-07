مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متباينة وسط تسارع التضخم

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع استمرار تقييم المخاوف بشأن الركود الاقتصادي المحتمل وتسارع التضخم.

وأظهرت بيانات مكتب “يوروستات” ارتفاع القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التقديرات الأولية عند 0.6%.

كما كشفت بيانات منفصلة انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.3% في شهر يوليو، بعد صعود بلغت نسبته 0.8% في يونيو، حيث استمرت أزمة الطاقة في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

أداء الأسهم الأوروبية الأربعاء

وألقت بيانات صينية سلبية بظلال قاتمة على أداء البورصات الأوروبية، حيث نمت الصادرات الصينية بأبطأ وتيرة في 4 أشهر، لتصل إلى 314.9 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وانخفض الجنيه الإسترليني اليوم لأدنى مستوياته منذ عام 1985 أمام الدولار الأمريكي، كما واصل اليورو التداول أدنى سعر التكافؤ مع العملة الأمريكية.

وينتظر المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي غدًا الخميس، وسط توقعات بأن يتجه البنك لرفع معدلات الفائدة 75 نقطة أساس من أجل كبح تسارع التضخم في المنطقة.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو ما يعادل نقطتين ليصل إلى 412 نقطة، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (-62 نقطة) إلى 7237 نقطة.

في حين ارتفع “داكس” الألماني بنسبة 0.3% (+44 نقطة) مسجلًا 12.915 ألف نقطة، بينما استقر “كاك” الفرنسي عند 6105 نقاط.