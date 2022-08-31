مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط احتمالات ركود الاقتصاد

أعلنت شركة جازبروم الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط احتمالات ركود الاقتصاد
أيمن عزام

أيمن عزام

9:08 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين مع المخاوف بشأن ارتفاع معدل الفائدة واحتمالات ركود الاقتصاد.

وهبط مؤشر ستوكس 600  بنسبة 1.12% أو 4.69 نقطة إلى 415.12 نقطة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100  البريطاني بنسبة 1.05% أو 77.48 نقطة إلى 7284.15 نقطة.

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

و انخفض مؤشر كاك 40  بنسبة 1.37% أو 85.12 نقطة إلى 6125.10 نقطة.

 وتراجع مؤشر داكس  الألماني بنسبة 0.83% أو 107.85 نقطة إلى 12852.57 نقطة.

وقادت أسهم قطاع الطاقة خسائر اليوم بالبورصات الأوروبية منخفضة بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت أسهم قطاع السفر بنسبة 0.6%.

وقفز سهم شركة لندبيرجز السويدية للاستثمارات بنسبة 5.5% لتقود مكاسب مؤشر ستوكس 600. 

من ناحية أخرى، أعلنت شركة جازبروم الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 للصيانة، لكن مسؤولين أوروبيين اتهموا موسكو بالابتزاز.

أيمن عزام

أيمن عزام

9:08 م, الأربعاء, 31 أغسطس 22