مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء متراجعة وسط احتمالات ركود الاقتصاد

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين مع المخاوف بشأن ارتفاع معدل الفائدة واحتمالات ركود الاقتصاد.

وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.12% أو 4.69 نقطة إلى 415.12 نقطة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.05% أو 77.48 نقطة إلى 7284.15 نقطة.

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

و انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.37% أو 85.12 نقطة إلى 6125.10 نقطة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.83% أو 107.85 نقطة إلى 12852.57 نقطة.

وقادت أسهم قطاع الطاقة خسائر اليوم بالبورصات الأوروبية منخفضة بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت أسهم قطاع السفر بنسبة 0.6%.

وقفز سهم شركة لندبيرجز السويدية للاستثمارات بنسبة 5.5% لتقود مكاسب مؤشر ستوكس 600.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة جازبروم الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 للصيانة، لكن مسؤولين أوروبيين اتهموا موسكو بالابتزاز.