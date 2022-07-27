مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأربعاء مرتفعة مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الأربعاء على ارتفاع، وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين ليصل إلى 428 نقطة.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.6% (+42 نقطة) مسجلًا 7348 نقطة.

وزاد “داكس” الألماني 0.5% (+69 نقطة) إلى 13.166 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 0.7% (+46 نقطة) عند 6257 نقطة.

جاء ذلك مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات وقبل قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

صعود الأسهم الأوروبية

ويركز المستثمرون على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمقرر في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس.

وهبط سهم “دويتشه بنك” بنسبة 1.6% في بورصة فرانكفورت، رغم تسجيل البنك أرباحًا أفضل من المتوقع للربع السنوي الثامن على التوالي، مسجلًا صافي دخل بلغ 1.046 مليار يورو (1.06 مليار دولار)، أعلى من التوقعات البالغة 960.2 مليون يورو.

كما أعلن “توماس جوتستين” الرئيس التنفيذي لبنك “كريدي سويس” التنحي عن منصبه، بعد إعلان البنك خسائر حادة في الربع الثاني من العام الجاري، ليصعد السهم 1% في ختام التداولات.

ولا يزال القلق حيال الاقتصاد العالمي يلقي بظلاله على الأسواق، بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في العامين الجاري والمقبل.