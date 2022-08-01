مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين متراجعة مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الإثنين على هبوط، مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات ومع رصد آفاق الأداء الاقتصادي.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 0.8 نقطة مسجلًا 437 نقطة.

الأسهم الأوروبية تتراجع

كما تراجع “فوتسي 100” البريطاني 0.1% (-10 نقاط) عند 7413 نقطة، وهبط “داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.03% (-4 نقاط) إلى 13.479 ألف نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي 0.2% (-11 نقطة) مسجلًا 6436 نقطة.

وكشفت بيانات “إس آند بي جلوبال”، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو انكمش في شهر يوليو الماضي، بعد أن سجل 49.8 نقطة في الشهر الماضي مقابل 52.1 نقطة في يونيو.

كما أظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 8.8% على أساس سنوي خلال يونيو، وهو أكبر انخفاض لها منذ بداية إحصاء البيانات من قبل المكتب الفيدرالي في عام 1994، متأثرة سلبًا بتسارع التضخم في البلاد إلى جانب الحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، صعد سهم “إتش إس بي سي” بنحو 5.5% بعد زيادة مستهدف الربحية ورفع آفاق توزيعات الأرباح على المساهمين.