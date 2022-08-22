مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الأثنين منخفضة مع عودة المخاوف للأسواق

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل عودة المخاوف بالأسواق إزاء قرارات متوقعة برفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي وكذلك البنك المركزي الأوروبي.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً الجلسة على انخفاض بنسبة 1% متأثراً بخسائر أسهم قطاع السيارات بنسبة 3.9%، وقاد هذا القطاع معظم الخسائر في السوق اليوم.

أداء الأسهم الأوروبية الأثنين

وتضررت شهية المخاطرة بالسوق عقب تعليقات من بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي أشاروا خلالها إلى أن البنك عليه الاستمرار في رفع الفائدة حتى لو تسبب ذلك في وقوع الاقتصاد تحت براثن الركود.

ومن المنتظر الخميس القادم صدور محضر اجتماع المركزي الأوروبي، كما أن المستثمرون سوف ينتظرون صدور بيانات مؤشرات القطاع الصناعي بمنطقة اليورو غدا الثلاثاء.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.96% أو 4.19 نقطة إلى 433.17 نقطة. وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.22% أو 16.58 نقطة إلى 7533.79 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.80% أو 117.09 نقطة إلى 6378.74 نقطة، في حين هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.32% أو 313.95 نقطة إلى 13230.57 نقطة.

على صعيد آخر، انخفض اليورو اليوم إلى مستوى التعادل مع الدولار الأميركي مرة أخرى، كما تراجع أدنى هذا المستوى لفترة قصيرة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن البنك المركزي في الصين خفض معدلات الفائدة على الإقراض الرئيسية ضمن جهود لإنعاش الطلب على الائتمان ودعم الاقتصاد المتضرر من قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا وأزمة الديون العقارية.

وخفض البنك معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض لأجل 5 سنوات بواقع 15 نقطة أساس إلى 4.30% من 4.45%، كما خفض معدل الفائدة على القروض لأجل عام بواقع 5 نقاط أساس إلى 3.65%.