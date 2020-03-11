مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد للمرة الأولى خلال تداولات الأربعاء

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا للمرة الأولى في 5 جلسات في تداولات اليوم الأربعاء، فيما أصبحت بريطانيا أحدث دولة تخفض أسعار الفائدة لديها في مسعى منها لاحتواء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر في مظعم البلدان حول العالم، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعد مؤشر “ستوكس600” الأوروبي بنسبة 1.4%، بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينيتش، فيما ارتفع مؤشر “الفاينانشيال تايمز”100 البريطاني بنسبة 1.5% في أعقاب قيام بنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس من العام 2016.

ورفعت الخطوة أيضا الحالة المعنوية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، حيث صعدت مؤشرات الأسهم في كل منها بنسبة تتراوح ما بين 1.4% و 2.2% في أعقاب أربع أيام من التراجعات على خلفية انهيار أسعار الأسهم، والتفشي السريع لفيروس “كورونا” المعروف اختصارا بـ “كوفيد-19”.

في غضون ذلك سجلت كافة القطاعات الثانونية الأوروبية ارتفاعا، وبرزت قطعات النفط والغاز والمرافق والسيارات والصيرفية

وتسابق دول العالم الزمن لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح، وتسبب بوفيات تخطت حاجز الـ4 آلاف.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.