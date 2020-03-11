بورصة وشركات

مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد للمرة الأولى خلال تداولات الأربعاء

صعد مؤشر "ستوكس600" الأوروبي بنسبة 1.4%، بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينيتش،
محمد عبد السند 12:03 م, الأربعاء, 11 مارس 20 12:03 م, الأربعاء, 11 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا للمرة الأولى في 5 جلسات في تداولات اليوم الأربعاء، فيما أصبحت بريطانيا أحدث دولة تخفض أسعار الفائدة لديها في مسعى منها لاحتواء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية قبل أن ينتشر في مظعم البلدان حول العالم، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعد مؤشر “ستوكس600” الأوروبي بنسبة 1.4%، بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينيتش، فيما ارتفع مؤشر “الفاينانشيال تايمز”100 البريطاني بنسبة 1.5% في أعقاب قيام بنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس من العام 2016.

ورفعت الخطوة أيضا الحالة المعنوية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، حيث صعدت مؤشرات الأسهم في كل منها بنسبة تتراوح ما بين 1.4% و 2.2% في أعقاب أربع أيام من التراجعات على خلفية انهيار أسعار الأسهم، والتفشي السريع لفيروس “كورونا” المعروف اختصارا بـ “كوفيد-19”.

في غضون ذلك سجلت كافة القطاعات الثانونية الأوروبية ارتفاعا، وبرزت قطعات النفط والغاز والمرافق والسيارات والصيرفية

وتسابق دول العالم الزمن لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح، وتسبب بوفيات تخطت حاجز الـ4 آلاف.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

«ديالوجيك» تتوقع هبوط صفقات الدمج والاستحواذ العالمية بسبب «كورونا»

خالد بدر الدين 9:55 ص, الخميس, 5 مارس 20

مؤشر «الفاينانشيال تايمز 100» يستهل تداولات الثلاثاء على ارتفاع

محمد عبد السند 11:50 ص, الثلاثاء, 3 مارس 20

مجموعة الإمارات تشهد تباطؤا في الأعمال بسبب «كورونا»

محمد عبد السند 3:31 م, الأحد, 1 مارس 20

بسبب فيروس كورونا.. إلغاء بورصة برلين الدولية للسياحة

دعاء محمود 9:34 م, الجمعة, 28 فبراير 20

مؤشر ستاندر اند بورز 500 يرتفع اليوم الأربعاء بدعم من آمال اتخاذ الصين تدابير تحفيزية

أيمن عزام 10:15 م, الأربعاء, 19 فبراير 20