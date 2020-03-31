الأسهم الأوروبية تصعد في تداولات الثلاثاء

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا في تداولات اليوم الثلاثاء بفضل مشتريات المستثمرين في القطاعات الدفاعية مع انتظار مؤشرات آخرى لأن يتجاوز الاقتصاد العالمي التداعيات الناتجة عن توقف الأنشطة على مستوى العالم تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.



وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.1 % بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، وأضافت الأسهم العقارية وأسهم المرافق والاتصالات التي عادة ما تُعد مستقرة في أوقات الاضطراب الشديد، ما بين 0.9 و1.5%.

ورغم ذلك، يتجه المؤشر صوب اختتام أسوأ أداء فصلي منذ العام 2002 إذ أن ثقة المستثمرين أبعد ما تكون عن الاستقرار وسط تراجع حاد محا أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من قيمة الشركات الأوروبية فيما يزيد قليلا عن شهر.

وكان سهم شركة”هالوفريش” نقطة مضيئة إذ قفز بنسبة 12 % بعدما توقعت شركة توصيل الوجبات الألمانية أن تتجاوز إيرادات الربع الأول تقديرات السوق.

كان عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم قد تخطى حاجز 36 ألفا، حيث بلغ تحديدًا 36 ألفًا و226 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات 752 ألفا و747 حالة حول العالم.

وسجلت وزارة الصحة الأمريكية أمس الاثنين ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ووصل عدد الضحايا إلى 2504، وعدد الإصابات إلى 143055؛ جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.