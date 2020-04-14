مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بفضل بيانات التجارة الصينية

سجلت الأسهم الأوروبية قفزة في تداولات اليوم الثلاثاء بعد صعود قوى الأسبوع الماضى، إذ عززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا التاجى المستجد المعروف اصطلاحا بـ “كوفيد-19” تحرز نجاحا.

وصعد مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبى بنسبة 1.1 % بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوى جاء مدفوعا بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الوباء القاتل بدأ فى التراجع في بعض مراكز التفشي، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وسيتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأمريكية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاس مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات وتسببها في حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.

وتلقت المعنويات دفعة قوية اليوم الثلاثاء، إذ أظهرت بيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية في مارس الماضي بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعاف على أساس متين لا يزال أمامه شهور.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الإسبانية بنسبة 1.5% مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى الـ 26 من أبريل الحالى على الأقل.

وقفز سهم شركة “سوبى” السويدية لتصنيع عقاقير الأمراض النادرة بنسبة 7.6% ليتصدر مؤشر “ستوكس 600 ” بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فى الربع الأول من العام الحالى أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.