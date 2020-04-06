مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين مع تباطؤ وفيات فيروس كورونا

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية انتعاشة فى تداولات اليوم الإثنين، حيث أثار تباطؤ فى أعداد الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” بكل من فرنسا وإيطاليا الآمال فى أن تدابير الإغلاق العام القاسية ربما بدأت تؤتى ثمارها.



وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبى بنسبة 2.9% بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينيتش، بعد أن أغلق الجمعة الماضية على انخفاض للأسبوع السادس في سبعة أسابيع وسط توقف أنشطة الشركات بفعل الكارثة الصحية، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقفزت البورصتان الإيطالية والفرنسية بنسبة 3.5 و3.4% على الترتيب، حيث أظهرت البيانات أقل عدد وفيات في إيطاليا في أكثر من أسبوعين أمس الأحد ، فى حين انخفض العدد فى فرنسا وتباطأت حالات الرعاية المركزة الجديدة بالمستشفيات.

وفقد “ستوكس 600 ” أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من القيمة السوقية منذ فبراير المنصرم ، حيث دفع تباطؤ النشاط الاقتصادى قطاعات عديدة إلى حافة الانهيار، مجبرا الشركات على تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم من أجل تدعيم السيولة.

وألغت شركة “رولز-رويس” البريطانية العملاقة لصناعة محركات الطائرات توزيعها النهائى اليوم الإثنين، لكن أسهمها قفزت بنسبة 5% بعد أن قالت إنها دبرت 1.5 مليار جنيه إسترلين (1.8 مليار دولار) احتياطيات إضافية لتجاوز تباطؤ قد يكون طويل الأمد.