مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين وسط تفوق بريطاني إيطالي

ارتفاع مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 0.5 %، مواصلا مكاسبه المحدودة حتى الآن منذ بداية مايو الجاري،

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا في تداولات اليوم الاثنين، وحققت الأسواق البريطانية مكاسب قوية بعد أن أعلنت الحكومة الخطوط العريضة لخطط تخفيف تدريجي للإغلاق العام المفروض، في حين قفز سهم شركة “وايركارد” الألمانية بعد تغييرات على مجلس إدارتها.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي بنسبة 0.5 %، مواصلا مكاسبه المحدودة حتى الآن منذ بداية مايو الجاري، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعد مؤشر ” الفايننشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 0.8 % بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الأحد إن الإغلاق الشامل لن يلغى لكنه شجع بعض الناس على العودة إلى العمل.

كما تتجه فرنسا إلى تخفيف حذر للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. لكن ألمانيا شهدت طفرة في حالات الإصابة بعد أيام فحسب من تخفيف المسؤولين إجراءات الإغلاق.

غير أن المؤشر الألماني ارتفع مع صعود سهم شركة المدفوعات “وايركارد” بنسبة 10.8 % عقب إعلانها عن تغييرات في مجلس الإدارة وسط مزاعم عن مخالفات محاسبية وإفصاحية تنفيها الشركة.

وارتفعت الأسهم الإيطالية بنسبة 1.2 % بعد أن أحجمت وكالة “موديز” للتصنيف الإئتماني الجمعة الماضية عن خفض تصنيف إيطاليا الائتماني.