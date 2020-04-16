مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع الخميس مع انحسار وفيات «كورونا»

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في تداولات اليوم الخميس مع تراجع أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ ” كوفيد-19″ في كل من إسبانيا وإيطاليا، بينما ساعدت بيانات قوية بشأن الأزمة صادرة عن أكبر شركتين للطيران منخفض التكلفة في القارة العجوز، أسهم شركات السفر المتعثرة على التعافي.

وتُضاف أحدث أرقام صادرة عن مراكز تفشي الوباء في أوروبا إلى مؤشرات تدل على أن الجائحة بلغت الذروة وبدأت في الانحسار ببعض الدول.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2 % بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم شركة “إيزي جت” البريطانية للطيران الاقتصادي بنسبة 90% بعد أن قالت إنها تتوقع أن يكون بمقدورها تجاوز فترة ممتدة من إيقاف تحليق أسطولها بسبب الخطوات التي اُتخذت لدعم مركزها المالي، مما صعد بمؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا بنسبة 2.3%.

وأبلغت “ريان إير” المنافس الأكبر حجما لشركة “إيزي جت” وكالة “رويترز أمس الأربعاء أنها تتأهب لحرب أسعار بين شركات الطيران تتوقع كسبها فور رفع قيود فيروس كورونا وعودة الركاب للسفر إلى الوجهات السياحية.

كما قفز سهم شركة “زالاندو” الألمانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت بنسبة 8% إذ قالت إنها متفائلة بشأن الربع الثاني مع ارتفاع المبيعات في أبريل الجاري

كان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد قد تجاوز أمس الأربعاء 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الوكالة الألمانية، أظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد حالات فيروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل.

وتابعت أنه استقر عدد الوفيات حول العالم عند 119 ألفًا و483 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم ، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.



كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا.