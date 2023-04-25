مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء وسط الضغوط على قطاع التعدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل الضغوط على قطاع التعدين، وتعقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.4٪، حيث أغلقت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.
تراجع الأسهم الأوروبية
وتراجعت أسهم التعدين 2.9% وأسهم البنوك 2% في حين تراجعت أسهم قطاع البناء 1.1%.
وارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.7٪.
كانت الأرباح في بؤرة التركيز، مع ظهور نتائج الربع الأول لبنك UBS – التي سجلت انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 52٪ – وبنك سانتاندير، الذي شهد ارتفاعاً في صافي الأرباح.
وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% أو 21 نقطة إلى 7891 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.6% أو 42 نقطة إلى 7531 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% أو 8 نقاط إلى 15872 نقطة، في حين تراجع Stoxx 600 بنسبة 0.4% أو نقطتين إلى 467 نقطة.