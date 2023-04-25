مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء وسط الضغوط على قطاع التعدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ‏الضغوط على قطاع التعدين، وتعقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات.‏

وأنهى مؤشر ستوكس 600 ‎‏ الأوروبي جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.4٪، حيث ‏أغلقت معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.‏

تراجع الأسهم الأوروبية

وتراجعت أسهم التعدين 2.9% وأسهم البنوك 2% في حين تراجعت أسهم قطاع ‏البناء 1.1%.‏

وارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت أسهم الرعاية ‏الصحية بنسبة 0.7٪.‏

كانت الأرباح في بؤرة التركيز، مع ظهور نتائج الربع الأول لبنك ‏UBS‏ – التي ‏سجلت انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 52٪ – وبنك سانتاندير، الذي شهد ‏ارتفاعاً في صافي الأرباح.‏

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر فوتسي 100 ‎‏ البريطاني بنسبة 0.3% أو 21 ‏نقطة إلى 7891 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 ‎‏ الفرنسي بنسبة 0.6% أو 42 نقطة ‏إلى 7531 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داكس‏ الألماني بنسبة 0.1% أو 8 نقاط إلى 15872 ‏نقطة، في حين تراجع ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.4% أو نقطتين إلى 467 نقطة.‏