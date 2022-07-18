مؤشرات الأسهم الأمريكية تقفز الإثنين إثر ورود أرباح فاقت التوقعات من جولدمان ساكس

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأثنين بعد أن أورد بنك جولدمان ساكس أرباحا فاقت التوقعات، ليتواصل الزخم الإيجابي الذي شهده الأسبوع الماضي وسط تخفيف المراهنة على إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقيم فائقة.

وصعد مؤشر داو بأكثر من 200 نقطة في التداولات المبكرة، مواصلا ارتفاع بدأ الجمعة الماضية عندما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تسجيل مبيعات تجزئة تخطت التوقعات، وقفزة في ثقة المستهلكين وتراجع توقعات التضخم.

صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية

وصعدت أسهم بنك جولدمان ساكس جروب بنسبة 4.2% بعد أن أورد تحقيق تراجع يقل عن التوقعات بنسبة 48% في أرباح الربع الثاني، بدعم من قوة معاملاته في مجال الدخل الثابت.

وجاءت نتائج بنك الاستثمار العملاق في أعقاب صدور نتائج ربع سنوية متفائلة من بنك سيتي جروب يوم الجمعة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز لأسهم البنوك بنسبة 0.9% يوم الأثنين، وسط محو التراجعات المبكرة مسجلا صعودا بنسبة 1.3%، على الرغم من أنه سجل تراجعا بنسبة 34% في أرباح الربع الثاني.

وقال ريك ميكلر، الشريك لدى شركة تشيري لين انفيستمنتس:” ينتابك الشعور بأن جميع الأخبار السيئة باتت خارج السياق وأن المستثمرين يتطلعون لتحديد عما إذا كان هذا سيكون بمثابة نقطة ولوج مقبولة.”

وفي التعاملات الصباحية، صعد مؤشر داو جونز 210.11 نقطة، أو بنسبة 6.7% إلى 31,498.37 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 30.14 نقطة، بما يعادل 0.78%، إلى 3,893.30.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب 147.30 نقطة، بما يعادل 1.29%، إلى 11,599.72 نقطة.

صعود أسهم قطاع التكنولوجيا

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لقطاع التكنولوجيا بنسبة 1%، مع صعود سهم شركة نيفيديا كورب لتصنيع الرقائق الإليكترونية بنسبة 5%.

وتدرس الكثير من شركات أشباه الموصلات الأمريكية عما إذا كانت ستعارض حزمة من محفزات صناعة الرقائق في حال اشتمال اللغة النهائية للتشريع، الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، على إشارات تصب بشكل غير متناسب لصالح مصنعين مثل شركة انتل.

وقفزت أسهم شركة بيونج بنسبة 3.3% بعد أن قالت شركة دلتا إير لاينز إنها ستشتري مائة طائرة طراز ماكس 10 بقيمة 13.5 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة دلتا بنسبة 4.7%.

وخلال موسم إيراد الأرباح الجاري حاليا على قدم وساق، يتوقع المحللون حاليا تحقيق نمو سنوي في أرباح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الربع الثاني بنسبة 5.6%، نزولا من تقديرات بقيمة 6.8% مطلع هذا الربع السنوي، بحسب بيانات شركة ريفنتف.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لقطاع الطاقة بنسبة 3.1% مع ارتفاع أسعار الخام بأكثر من 4 دولار.